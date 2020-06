Coronavirus, in Lombardia 128 nuovi casi e 13 deceduti

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 21 giugno, il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia sul fronte dell’epidemia da coronavirus e rapportato a quello nazionale sui numeri relativi alle 24 ore precedenti indica come il nostro territorio regionale incida ancora nel contagio. Proprio in Lombardia, con 128 nuovi casi positivi, si registra il 57% dei nuovi malati rispetto all’intero Paese. Mentre i dati positivi continuano a riguardare il calo sulle terapie intensive (53 ricoverati) e l’ulteriore calo degli altri ricoverati. Gli attualmente positivi sono 13.843 (-68), a fronte di altri 13 deceduti. Esaminando i numeri a livello provinciale si nota come Brescia abbia avuto più nuovi casi (37) rispetto agli altri territori, Milano compresa.

Un numero che ha portato ieri Brescia ad avere come provincia il maggior numero di nuovi casi positivi rispetto a tutta Italia. Ma non solo, perché supera anche l’intero Piemonte e l’Emilia Romagna, mentre i 6 nuovi casi registrati in città la pongono superiore persino ad alcune regioni italiane. Ma a fronte di questo, altri tre paesi come Barghe, San Gervasio Bresciano e Tavernole sul Mella sono diventati covid-free dopo che per 28 giorni non hanno registrato nuovi casi positivi. “Su 128 casi positivi registrati – ha commentato ieri, domenica, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera parlando del bollettino – 53 derivano da tampone a seguito di positività al test sierologico.

Mentre 51 risultano debolmente positivi. Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati, comunicato dal coordinamento della rete ospedaliera lombarda: 53 in terapia intensiva (1 meno di ieri), 1.260 nei reparti di degenza (141 meno di ieri). I decessi sono stati 13″. I tamponi effettuati sono stati 7.825 per un totale complessivo attuale di 956.959, gli attualmente positivi sono 13.843 (-68) per un totale complessivo dall’inizio della pandemia di 92.968.

I nuovi casi positivi sono 128 di cui 53 a seguito di test sierologici (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri), i guariti/dimessi sono 183 per un totale complessivo di 62.555. I dati per provincia indicano Milano 24.161 (+31) di cui 10.274 (+18) a Milano città, Bergamo 14.120 (+24), Brescia 15.479 (+37), Como 4.053 (+2), Cremona 6.577 (+1), Lecco 2.817 (+2), Lodi 3.557 (+3), Mantova 3.444 (+4), Monza e Brianza 5.731 (+4), Pavia 5.542 (+9), Sondrio 1.567 (+4), Varese 3.857 (+3) e 2.063 in fase di verifica.