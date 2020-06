Coronavirus in Lombardia, indice di contagio scende a 0,82

(red.) Il bollettino quotidiano pubblicato anche ieri, venerdì 19 giugno, in riferimento ai casi di contagio da coronavirus nel territorio regionale lombardo indica numeri per fortuna più ridotti, tra nuovi casi positivi e deceduti, rispetto alle 24 ore precedenti. Un elemento che riguarda anche il territorio bresciano. Un’altra notizia positiva per la Lombardia è emersa dal nuovo report (qui disponibile) diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità riferito al periodo dall’8 al 14 giugno.

E si nota come l’indice di contagio sia calato dallo 0,91 allo 0,82. In ogni caso l’attenzione resta alta considerando che si tratta del secondo indicatore più alto a livello nazionale dopo il Lazio dove l’indice, a causa di due focolai, ha raggiunto quota 1,12. Nello stesso report nazionale si parla di criticità bassa, ma con un lieve aumento in alcune aree.