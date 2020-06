Coronavirus, “almeno 60 mila malati reali nel bresciano”

(red.) Altro che 15 mila malati da coronavirus nel bresciano. I numeri, in realtà, sarebbero quattro volte superiori. Lo dice Angelo Bianchetti che ha curato il sondaggio online al quale hanno risposto i medici iscritti all’Ordine di Brescia. Il dato ufficiale da fonti dell’Ats e della Protezione Civile parla in effetti di 15 mila soggetti totali che in provincia hanno contratto il Covid. Ma ci sarebbe un grande bacino sommerso, tanto che i malati reali sarebbero oltre 60 mila.

Numeri che non si basano su evidenze scientifiche, ma moltiplicando il numero dei pazienti per i medici che si sono presi cura. Tutto questo finirà in una relazione che verrà pubblicata e mostra come in media ogni medico si sia occupato fino a 60 pazienti. Addirittura anche di più nel periodo della massima emergenza tra marzo e aprile.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia Ottavio Di Stefano ha rimarcato come gli ospedali della provincia si siano occupati durante la fase più acuta dell’epidemia fino a 2 mila malati nello stesso momento e di cui quasi la metà – cioé 900 – solo nelle strutture degli Spedali Civili. Oltre ai 400 gestiti dalla Poliambulanza, i 120 al Sant’Anna e 160 a Montichiari.