Test sierologici, si parte dagli over 65. Ecco in quali Comuni bresciani

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 19 giugno è arrivato il via libera alla prima fase di screening, attraverso i test sierologici, per tracciare sui territori bresciani più colpiti dalla pandemia una mappa dei soggetti asintomatici e non nei quali è ancora presente, anche se in forma ridotta, il Covid. La Regione Lombardia aveva dato l’ok alla fase che riguardava i test per gli over 65 e anche per quelli che si trovano nella fascia d’età dei 40-45 fino ai 64 anni.

Nei giorni successivi al 19 giugno, come risulta al Giornale di Brescia, si partirà dall’analizzare gli over 65. E nel frattempo si pianificherà anche la seconda attività per il resto della popolazione da esaminare. Per quanto riguarda i cittadini con più di 65 anni, saranno 65 i Comuni bresciani interessati nei quali svolgere i test a campione e in base al numero di contagi rispetto alla densità demografica.

Per questo motivo si partirà da Orzinuovi, che è stato uno dei paesi più colpiti dall’emergenza, vista la vicinanza al primo focolaio di Codogno e Lodi. In seguito anche gli altri Comuni saranno interessati dallo screening. Brescia città, invece, pur essendo interessata, dovrà ancora attendere. Per questa grande realtà l’ex direttore generale degli Spedali Civili Marco Trivelli, ora alla direzione generale del Welfare al Pirellone, svilupperà un progetto dedicato.

Ecco l’elenco dei 65 Comuni coinvolti dal primo screening sierologico in partenza per gli over 65 e di cui dà notizia il Giornale di Brescia: Lozio, Borno, Malonno, Temù, Breno, Esine, Vione, Capo di Ponte, Cevo, Vestone, Artogne, Berzo Inferiore, Piancogno, Bienno, Cerveno, Pertica Bassa, Pezzaze, Ono San Pietro, Pontevico, Cigole, Edolo, Verolanuova, Pralboino, Gianico, Corzano, Longhena, Cedegolo, Barbariga, Seniga, Pisogne, Vezza d’Oglio, Berzo Demo, Malegno, Bagolino, San Paolo, Gottolengo, Orzinuovi, Cividate Camuno, Ceto, Alfianello, Borgo San Giacomo, Angolo Terme, Borgosatollo, Paisco Loveno, Sabbio Chiese, Manerbio, Agnosine, Ossimo, Sonico, Acquafredda, Pontoglio, Treviso Bresciano, Pavone Mella, Carpenedolo, Castenedolo, Villa Carcina, Paratico, Sellero, Bione, Montirone, Monticelli Brusati, Padenghe sul Garda, Isorella, Lodrino, Bagnolo Mella.