Coronavirus, in Lombardia 18 morti e 157 contagi

(red.) Anche venerdì 19 giugno non si ferma, in Lombardia, la lotta contro il coronavirus. I casi positivi sono 92.675 (+157, di cui 94 a seguito di test sierologici. La percentuale tra tamponi effettuati e nuovi casi positivi è dell’1,5%). I decessi sono arrivati a 16.534 (+18). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 60 (0), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 1.537 (-136). I tamponi effettuati sono 10.464 (939.820).

In provincia, a Bergamo, i malati sono 14.065 (+32); a Brescia 15.415 (+21); a Milano 24.061 (+43) di cui 10.230 (+22) a Milano città.