Coronavirus, in Lombardia 216 contagi e 36 morti

(red.) Anche giovedì 18 giugno non si ferma, in Lombardia, la lotta contro il coronavirus. I casi positivi sono 92.518 (+216, di cui 54 a seguito di test sierologico, la percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi positivi è all’1,9%). I decessi sono arrivati a 16.156 (+36). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 60 (+1), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 1.796 (-123). I tamponi effettuati sono 11.475 (929.356).

In provincia, a Bergamo, i malati sono 14.033 (+55); a Brescia 15.394 (+41); a Milano 24.018 (+52) di cui 10.208 (+18) a Milano città.