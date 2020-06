Coronavirus, studio Iss: 4 su 100 sono deceduti a causa del Covid

(red.) Nei due mesi più drammatici legati all’epidemia da coronavirus, tra marzo e aprile, quando i punti stampa della Protezione Civile erano quotidiani sui dati, spesso la domanda che sorgeva spontanea riguardava quanti fossero i deceduti con o a causa del coronavirus. Su questo fronte nelle ore precedenti a mercoledì 17 giugno l’Istituto Superiore di Sanità ha cercato di rispondere con uno studio riportato dal Giornale di Brescia. E da questo emerge che, su quasi 33 mila pazienti deceduti e positivi al Covid analizzati, di cui il 60% in Lombardia,, solo poco più del 4% ha perso la vita a causa dell’infezione.

Invece, poco più del 14% aveva un’altra patologia, uno su cinque due patologie e quasi due terzi dei pazienti più sindromi. Lo studio dell’Iss ha anche certificato che tra lo spuntare dei sintomi e il decesso nei casi più aggressivi sono trascorsi undici giorni, di cui cinque dall’insorgenza dei sintomi al momento del ricovero in ospedale e altri sei dal ricovero al decesso, con qualche giorno in più solo nel caso delle terapie intensive.

Lo studio mostra anche come in media le vittime avessero circa 82 anni e come il virus fosse stato più aggressivo negli uomini. Le patologie più comuni che si sono sommate al Covid e che hanno portato alla morte dei pazienti positivi sono state la pressione alta, il diabete e nel caso dei cardiopatici. Mentre i sintomi più comuni sono stati la febbre con difficoltà respiratorie e la tosse. Solo poco più dell’1% dei deceduti aveva meno di 50 anni.