Civile, dg Trivelli si congeda prima dell’approdo al Welfare in Regione

(red.) Con una delibera firmata ieri, martedì 16 giugno, è arrivato il via libera all’avvicendamento tra il Pirellone e l’ospedale Civile di Brescia. A partire da domani, giovedì 18, all’Asst degli Spedali Civili arriverà il nuovo direttore generale Massimo Lombardo proveniente dall’azienda socio sanitaria di Lodi che è stata tra le prime ad essere investita dall’epidemia da coronavirus. Marco Trivelli, invece, dopo un anno e mezzo di esperienza a Brescia, si metterà al lavoro come nuovo direttore generale al Welfare in Regione Lombardia.

Da lui, quindi, passeranno tutte le direttive per il sistema sanitario che punteranno, per forza di cose, sulla gestione conseguente al virus. Trivelli ieri, martedì, è stato al centro pastorale Paolo VI di Brescia per salutare anche quanti hanno predisposto la struttura a favore dei pazienti dimessi dagli ospedali e che dovevano trascorrere la quarantena. Nella stessa occasione il neo direttore generale al Welfare ha sottolineato la necessità di ripartire con le attività di ambulatorio e tornare a regime, ma anche monitorare i postumi di quanti sono stati colpiti dal virus.

Tra gli obiettivi che Trivelli dice di voler porsi nel momento in cui sarà al Pirellone c’è quello dell’esigenza di una sanità locale sul territorio, ma anche la telemedicina e orari più lunghi. Punta anche sulla comunicazione tra i medici di base e quelli specialisti negli ospedali e competenze specialistiche da mettere in campo sul territorio, come l’assistenza degli infermieri a domicilio. Ma l’ormai ex direttore generale del Civile si è anche congedato sottolineando la necessità di una ristrutturazione del Satellite e di dare un nuovo ordine all’ospedale dei Bambini.