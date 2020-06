Coronavirus, in Lombardia 143 contagi e 9 decessi

(red.) Anche martedì 16 giugno non si ferma, in Lombardia, la lotta contro il coronavirus. I casi positivi sono 92.060 (+143, di cui 54 a seguito di test sierologici). I decessi sono arrivati a 16.466 (+9). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 69 (-25), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 1.902 (-116). I tamponi effettuati sono 7.044 (906.322).

In provincia, a Bergamo, i malati sono 13.909 (+12); a Brescia 15.337 (+11); a Milano 23.905 (+42) di cui 10.174 (+18) a Milano città.



“È importante sottolineare che dei 143 positivi segnalati oggi un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data. Nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale (di cui 18 risultati ‘debolmente positivi’). Allo stesso modo altri 24 casi sono stati riscontrati ‘debolmente positivi’ su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di un finale di coda dell’infezione. Molto significativo, inoltre, il dato dei ricoverati in terapia intensiva che diminuisce di ben 25 pazienti”.