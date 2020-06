Coronavirus domenica in Lombardia 244 nuovi positivi e 21 deceduti

(red.) Dal bollettino quotidiano delle regioni e della Protezione Civile aggiornato a ieri, domenica 14 giugno, emerge ancora come la Lombardia sia il territorio da tenere più monitorato da parte degli esperti. Infatti, sui 338 nuovi casi positivi al coronavirus registrati in tutta Italia, 244 si segnalano solo in Lombardia. E qui si nota anche come il rapporto tra i tamponi effettuati (9.336 registrati in 24 ore) e i nuovi casi positivi è salito al 2,6%. Al momento i totali positivi in Lombardia sono 91.658. I dati dell’ultima giornata di registrazioni indicano come i nuovi casi si concentrino per il 72% nel nostro territorio regionale. Ma l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha precisato che dei 244 nuovi casi, 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle Rsa e 8 ad operatori sanitari.

Gli altri 147 rimasti, invece, sono stati soggetti a tampone dopo la segnalazione delle Ats e dei medici di base e che, secondo quanto dicono da Ats e dall’unità di prevenzione di Regione Lombardia, potrebbe essere una forma di presenza di virus già pregressa e non una nuova insorgenza. In ogni caso, analizzando le varie province lombarde, Bergamo si pone al primo posto con 62 nuovi casi positivi, seguita da Milano con 45 e Brescia con 32 che portano i casi totali positivi nella nostra provincia a 15.270. Sempre nel nostro territorio, sono diventati trentadue i paesi che non registrano più nuovi casi da 28 giorni consecutivi, mentre oggi, lunedì 15 giugno, le Ats di Brescia e della Valcamonica dovrebbero fornire i dati anche, eventualmente, sui deceduti.

Questo, dopo che domenica rispetto a sabato e per la prima volta dall’inizio dall’emergenza a fine febbraio non si sono registrate vittime da virus in tutta la provincia. Per quanto riguarda i dati nazionali, a ieri, domenica, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.989, con un incremento rispetto a ieri di 338 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 26.274, con una decrescita di 1.211 assistiti. Tra gli attualmente positivi, 209 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 11 pazienti. 3.594 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 153 pazienti. . 22.471 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I nuovi deceduti sono 44 e portano il totale a 34.345. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 176.370, con un incremento di 1.505.