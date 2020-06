Coronavirus, 259 contagi e 8 morti in Lombardia

(red.) Anche lunedì 15 giugno non si ferma, in Lombardia, la lotta contro il coronavirus. I casi positivi sono 91.917 (259, 3,9% il rapporto con i tamponi giornalieri). I decessi sono arrivati a 16.457 (+8). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 94(0), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 2.098 (-98). I tamponi effettuati sono 6.637 (899.278).

In provincia, a Bergamo, i malati sono 13.897 (+69); a Brescia 15.326 (+56); a Milano 23.863 (+52) di cui 10.156 (+23) a Milano città.

“I dati di oggi risentono di 109 tamponi eseguiti a fronte della positività al test sierologico regionale sui cittadini, 8 tamponi conseguenti a sierologici su operatori socio sanitari e 17 su ospiti delle RSA. Degli altri 125 cittadini positivi oggi, alcuni sono riferibili alla positività a seguito di sierologici privati”. Lo ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati odierni.