Riaperture, in Lombardia dal 15 giugno anche le sagre. Nuova ordinanza

(red.) In seguito alla firma sul nuovo decreto del presidente del Consiglio (dpcm) che entrerà in vigore da lunedì 15 giugno, ieri, venerdì 12, è arrivata anche una nuova ordinanza per la Lombardia (qui il testo) firmata dal governatore Attilio Fontana. E che, ispirandosi al testo nazionale, da lunedì 15 giugno riaprirà tra le altre cose non solo i centri estivi per bambini e adolescenti da 0-17 anni, oltre ai cinema, teatri e sale giochi, ma anche le sagre di paese.

L’ordinanza sarà valida fino al 30 giugno e viene confermato che su tutto il territorio regionale permane l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto. Non solo, perché in tema di organizzazione del lavoro resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti. Così come per i clienti dei ristoranti, mentre per i centri estivi è sufficiente la comunicazione dell’avvio dell’attività a Comuni e Ats.

Possono tornare anche gli eventi e le competizioni sportive senza pubblico, ma tranne quelle di contatto fino al 25 giugno come previsto dall’ultimo dpcm. Le riaperture di centri estivi, cinema e teatri, sale giochi e delle altre realtà sono soggette a quanto indicato dalle linee guida (qui tutte le disposizioni). Infine, con le disposizioni nazionali, restano chiuse almeno fino al 14 luglio anche le sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. Per quanto riguarda i cinema, da Brescia l’imprenditore Tomaso Quilleri che possiede le sale Oz, Wiz, il Sociale e il Moretto, interpellato dal Giornale di Brescia, ha detto di voler ripartire dal cinema all’aperto al Mo.Ca a fine giugno e poi riaprire in sicurezza le sale cittadine al chiuso.