Ome, personale del San Rocco festeggia: è covid free

(red.) L’ospedale San Rocco di Ome, in Franciacorta, nel bresciano, si aggiunge all’elenco delle strutture sanitarie che non hanno più ricoverati da Covid-19. Un momento che è stato celebrato e festeggiato ieri, venerdì 12 giugno, da parte dei medici, infermieri e operatori sanitari che sono stati immortalati in una foto di giubilo per la fine dell’emergenza.

Ieri mattina l’ultimo paziente affetto dal virus è stato dimesso tra gli applausi del personale. E’ il primo ospedale del gruppo San Donato a Brescia a poter celebrare questo avvenimento dopo tre mesi drammatici di emergenza. Il primo malato affetto dal Covid nelle stanze del San Rocco era arrivato lo scorso 8 marzo. Gli ospedali bresciani che per fortuna e progressivamente si stanno svuotando dei malati da Covid stanno riprendendo anche le consuete attività di ambulatorio che erano state interrotte.