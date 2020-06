Lombardia, riaprono Rsa e Rsd. Non entreranno casi positivi al Covid

(red.) Era stato annunciato e ieri, martedì 9 giugno, è arrivato il via libera dalla giunta regionale lombarda alla delibera con cui le case di riposo e i centri diurni potranno riaprire i battenti ai nuovi ospiti. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono riaprire in totale sicurezza: sono previsti test sierologici e tamponi per i nuovi accessi, la presa in carico in appositi centri Covid dei positivi, percorsi di screening e di formazione continua per gli operatori. Ma non solo Rsa e Rsd, perché nella delibera presentata dall’assessore al Welfare Giulio Gallera si parla anche del ritorno delle attività di neuropsichiatria e di sostegno alle dipendenze.

“Abbiamo agito nella consapevolezza di dover trovare un equilibrio molto delicato fra le esigenze delle famiglie di garantire ai propri cari un’adeguata presa in carico con le formule di assistenza necessarie – dice Gallera – e la necessità di mettere in sicurezza le strutture residenziali, semi residenziali e ambulatoriali con un’attenzione particolare alle situazioni di particolare fragilità degli ospiti”. Le visite sono consentite solo in situazioni di particolare necessità e devono essere concordate e autorizzate dal gestore. Le nuove procedure prevedono un’accurata verifica preliminare per escludere la presenza di sintomi sospetti per Covid-19 e l’esposizione a casi nei precedenti 14 giorni e la valutazione della possibilità di effettuare un efficace isolamento domiciliare.

Al paziente a domicilio viene effettuato il tampone e il test sierologico prevedendo l’isolamento per il periodo di tempo intercorrente tra l’esecuzione dei prelievi e l’ingresso nella struttura. Screening sierologici e tamponi sono previsti anche per gli ospiti delle strutture residenziali che si avvalgono periodicamente di prestazioni ambulatoriali all’esterno dell’unità d’offerta di provenienza. Il provvedimento disciplina anche percorsi di formazione specifica per gli operatori, screening e controlli accurati delle loro condizioni di salute con il divieto di accesso alla struttura in caso di sintomatologia riferibile al Covid. Lo stesso vale per i fornitori di servizi o di prestazioni.