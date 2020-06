Coronavirus, per la prima volta nessun decesso per Ats Brescia

(red.) Sul fronte dell’epidemia da coronavirus, oltre al dato fornito dalla Regione Lombardia, un elemento ancora più positivo è giunto ieri sera, martedì 9 giugno, dal bollettino dell’Agenzia di tutela della Salute di Brescia. Infatti, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza non si sono registrati casi di decessi e non accadeva dallo scorso 2 marzo. Al contrario, in Valcamonica si segnala una vittima in più rispetto al conto precedente.

Un andamento di contagi e ricoveri in continua discesa, quindi, in Lombardia, con sempre meno pressione anche sulle terapie intensive. Proprio di queste ieri, martedì, si è parlato nel consiglio regionale lombardo. L’assessore al Welfare Giulio Gallera, infatti, ha annunciato di presentare un piano a Roma con le linee guida dei posti letto in terapia intensiva e sub intensiva. I primi aumenteranno da 861 a 1.466, con altri 352 subito attivabili e lo stesso numero in subintensiva per un totale da subito di altri 704 posti.