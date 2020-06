Coronavirus circola ancora. Dopo lockdown colpiti anche i giovani

(red.) Il periodo di emergenza sanitaria che si è di fatto concluso nel territorio bresciano dà la possibilità di ampliare la platea delle persone da sottoporre ai test sierologici e ai tamponi. E proprio da questi, come fanno sapere dalla Fondazione Poliambulanza di Brescia e di cui scrive Bresciaoggi, emerge come l’età media dei nuovi contagiati si sia ridotta, colpendo anche i giovani. Tanto che quanti, sintomatici e non, si sottopongono al test diagnostico ed epidemiologico, dai 19 ai 50 anni sono quasi un terzo.

Si tratta di giovani che da settimane hanno ripreso a lavorare in presenza, ma senza dimenticare anche i comportamenti scorretti di chi trascorre le serate con gli amici provocando assembramenti e spesso senza indossare la mascherina.

E’ noto che gli effetti del Covid sui più giovani siano molto ridotti, ma il rischio è nel caso di contagio di nonni e genitori che possono innescare nuove situazioni preoccupanti. E in vista di una possibile nuova ondata il prossimo autunno, dalla Poliambulanza suggeriscono soprattutto i pazienti più fragili di sottoporsi al vaccino antinfluenzale.