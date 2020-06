Tamponi, polemica tra sindaci e Regione: “Sono fondamentali”

(red.) L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera aveva risposto alla lettera di 67 sindaci bresciani – con la quale si chiedeva una pratica di tamponi diffusa e gratuita per i cittadini, se non con il semplice pagamento di un ticket – parlando di una “campagna senza senso“. Ma nelle ore precedenti a lunedì 8 giugno quegli stessi primi cittadini hanno insistito e ora è in corso il dibattito al quale si è aggiunta, attraverso le colonne del Giornale di Brescia, anche la vicesindaco di Brescia Laura Castelletti.

Chiede una “politica di epidemiologia del territorio che oggi in Lombardia non esiste”. E sottolinea come la ripartenza senza rischi di fatto sia inutile considerando che il virus, come dimostrano gli scienziati (Rt salito a 0,91 nella seconda metà di maggio) continui a circolare. E lo fa soprattutto attraverso gli asintomatici che preoccupano di più gli esperti. E la vicesindaco chiede anche un incontro tra il Comune di Brescia, l’Ats e l’Ordine dei Medici di Brescia proprio su questo tema. Secondo la Castelletti, i tamponi sarebbero l’unico metodo per identificare e isolare gli attualmente positivi ma mai testati, spesso perché senza sintomi, così come risalire ai loro contatti.

E su questo fronte si è espresso anche il consigliere regionale lombardo del Pd, il bresciano Gianantonio Girelli che parla di “superficialità di atteggiamento. L’inadeguatezza delle risposte da parte di Regione Lombardia non sta solo nell’incapacità di programmare, gestire e processare in tempi veloci i tamponi, ma anche nella mancanza di linee di indirizzo chiare ed efficaci sui test sierologici. Eseguire in modo massiccio e capillare questi esami – dice il consigliere nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano bresciano – significa impostare un’azione preventiva e di monitoraggio del territorio. Altrimenti come si può parlare di una ripartenza senza monitoraggio?”.