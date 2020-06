Coronavirus 125 nuovi casi in Lombardia 19 nel bresciano

(red.) Dall’ultimo bollettino quotidiano e aggiornato a ieri, domenica 7 giugno, emerge come in provincia di Brescia il numero dei contagiati ufficiali da coronavirus ha superato quota 15 mila. E nello stesso elenco diffuso dalla Regione Lombardia si parla di 19 nuovi casi positivi, di cui 2 nel territorio della Valcamonica e 17 in quello dell’Ats di Brescia. Un dato, quello regionale, che vede la Lombardia ancora al primo posto per nuovi casi di contagio a livello nazionale, con i 125 rispetto ai 197 totali nel Paese.

E anche sul fronte dei deceduti, con altri 21 morti in Lombardia sul totale di 53 in tutta Italia. A livello regionale e locale, Brescia resta ancora seconda solo a Milano nei nuovi casi positivi e con 2.707 vittime dall’inizio dell’emergenza, anche se i dati dell’Ats della Valcamonica sono aggiornati a sabato 6 giugno. Nel frattempo, però, ci sono Comuni bresciani che possono festeggiare il fatto di non avere più nuovi casi da quasi un mese.

Si tratta di Bassano Bresciano, Brione, Ceto, Cevo, Corzano, Fiesse, Gambara, Gargnano, Longhena, Losine, Moniga del Garda, Montisola, Mura, Muscoline, Offlaga, Paspardo, Pertica Bassa, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Provaglio Valsabbia, Saviore dell’Adamello, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Tremosine, Vallio Terme, Villachiara e Zone.