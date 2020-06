Coronavirus, in Lombardia 142 contagi e 27 decessi

(red.) Anche sabato 6 giugno non si ferma, in Lombardia, la lotta contro il coronavirus. I casi positivi sono: 90.070 (142, 1,04% rapporto con i tamponi giornalieri). I decessi sono arrivati a 16.249 (+27). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 110 (-10), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 2.840 (-120). I tamponi effettuati sono 13.696 (813.972).

In provincia, a Bergamo, i malati sono 13.551 (+12); a Brescia 14.988 (+18); a Milano 23.365 (+59) di cui 9.919 (+29) a Milano città.