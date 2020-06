Lombardia, la Regione riapre le case di riposo ai nuovi ospiti

(red.) A partire da lunedì 8 giugno, nel momento in cui in Regione Lombardia l’assessore al Welfare Giulio Gallera nell’ambito della giunta dovrebbe firmare la delibera, le case di riposo, anche bresciane, potranno tornare a riaprirsi ai nuovi ospiti. Le Rsa nel corso dei due mesi più drammatici della pandemia da coronavirus tra marzo e aprile erano finite nel mirino. Da una parte per l’ordinanza lombarda, finita agli atti dell’inchiesta a Milano, con cui i pazienti dimessi dagli ospedali, ma non ancora guariti, venivano portati nelle case di riposo.

E dall’altra proprio per i numerosi deceduti nelle Rsa, di cui 1.600 solo nelle strutture bresciane. Ora le case di riposo si riaprono ai nuovi ospiti per un lento ritorno alla normalità, anche se per il momento le visite dei parenti non saranno ammesse, salvo casi eccezionali. Restano chiusi per ora anche i centri diurni integrati. Sarà il Comitato tecnico scientifico che collabora con il Pirellone a fornire le linee guida sulle riaperture delle Rsa e all’insegna di regole rigide.

Al primo posto si valuterà la priorità e in seguito gli assistiti saranno sottoposti a visite mediche e a un periodo di quarantena con test sierologici a domicilio. Si partirà con un limite di capienza di un terzo dei posti rispetto al totale, per poi aumentarli nel corso delle settimane successive. Una misura, quella della riapertura delle Rsa, che può venire incontro alle famiglie costrette ad assistere per tre mesi i propri parenti, ma anche per i bilanci delle case di riposo che in tre mesi hanno perso circa 7 milioni di euro.