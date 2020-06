Fase 3 e virus, Di Stefano (Ordine Medici Bs): “Serve medicina territorio”

(red.) Nel corso del periodo più drammatico connesso all’emergenza da Covid-19 gli esperti hanno spesso affermato che a fronte di un individuo identificato come positivo dopo essere stato sottoposto al tampone, ce ne sono maggiori altri “fantasma”, magari asintomatici, che rischiano di diffondere il virus senza saperlo. E infatti in questo periodo, terminata di fatto l’emergenza sanitaria, con il ritorno negli ospedali di pazienti affetti da altre patologie, emergono numerosi altri casi positivi.

Lo sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia Ottavio Di Stefano interpellato da Bresciaoggi. In particolare si parla di “nuovi” pazienti portati in ospedale per ictus e altre malattie cardiache o ai reni e risultati poi positivi al Covid. Su questo fronte si sta cercando di capire se ci siano dei collegamenti proprio con gli effetti del virus. Il presidente dell’Ordine dei Medici bresciani indica anche come la strada dei tamponi sia fondamentale e debba essere immediata al momento dei primi sintomi. Una soluzione che consente di tracciare i contatti ed evitare nuovi focolai.

E tornando al periodo dell’emergenza, Di Stefano non manca di criticare lo scarso coordinamento che ci sarebbe stato in ogni settore, ma anche l’intelligenza di una cabina di regia coordinata dall’Ats e senza dimenticare l’eccellenza del servizio sanitario nazionale. Il presidente dell’Ordine sottolinea anche quanto sia mancata la medicina del territorio e ci sia la necessità di una rivoluzione su questo fronte. Tanto che Di Stefano auspica una maggiore integrazione tra le realtà ospedaliere, il territorio e le strutture di cura, ma anche pronto soccorso con percorsi specifici per i malati infettati e gli altri ordinari.