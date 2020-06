I dentisti bresciani, “dopo il lockdown pronti a ripartire in sicurezza”

(red.) Anche i dentisti della provincia di Brescia, dopo il lockdown causato dal coronavirus, sono pronti a ripartire. In una lettera alla cittadinanza, il presidente dell’albo odontoiatri, Luigi Veronesi, ha espresso le aspettative di una categoria che, nei mesi scorsi, è stata in grado di respingere il rischio contagio e che, oggi, è pronta a tornare a lavorare in totale sicurezza.

Stiamo iniziando a “riveder le stelle”, un momento di ottimistica, moderata, serenità attraversa la nostra speranza di ripartenza. L’odontoiatria ha saputo consapevolmente e responsabilmente rimanere in trincea nel momento di massima allerta pandemica. Aspettare per evitare di amplificare un contagio che si profilava già pericolosamente proprio nelle strutture sanitarie che avrebbero dovuto combattere l’infezione, ha portato i Presidenti delle Commissioni Albo odontoiatri delle dodici provincie lombarde a disciplinare tale attività limitandola alle sole urgenze indifferibili.

Gli studi dentistici frequentati da milioni di lombardi settimanalmente sarebbero potuti divenire focolai potentissimi di coronavirus con drammatici, ulteriori, numeri di contagi in aggiunta a quelli drammaticamente avvenuti. Attendere che il nemico si placasse per ritornare e dare man forte a chi, eroicamente come riportato da tutti i media, stava dando la vita e la propria salute alla causa comune. Abbiamo, però, garantito la presenza laddove ce ne fosse realmente stata necessità, evitando il già grave congestionamento ospedaliero. Abbiamo partecipato attivamente ai bisogni di operatori e pazienti con mascherine, guanti e dispositivi introvabili, nei momenti caldi, per i colleghi sanitari, abbiamo ceduto bombole di ossigeno a pazienti in crisi respiratorie domiciliari in collaborazione con Federfarma e Protezione civile, facendo sentire efficacemente la presenza dei 1250 odontoiatri bresciani.

Oggi il tempo dell’attesa è finito, abbiamo ripreso, con attenzione e studio accorto dell’evoluzione della curva epidemica, attrezzando ulteriormente gli studi a qualcosa che già seguivamo con procedure accorte (tubercolosi e legionellosi) nell’ambito delle infezioni trasmissibili per via respiratoria, oltre a quelle (Epatite e HIV) a trasmissione parenterale, implementando con le direttive emanate dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministro della Salute per il coronavirus, le procedure già in forza.

Oggi, come ieri, gli studi dentistici sono realtà sanitarie sicure, che offrono prestazioni considerate all’avanguardia più assoluta a livello mondiale. Quale presidente di una delle realtà più considerate nel panorama nazionale, Brescia, non posso che essere orgoglioso e garantire ai cittadini bresciani il costante controllo e monitoraggio, da parte dell’Ordine, di una situazione che, virtuosamente, si controlla da sé da sempre. La ripresa sarà a fasi che progrediranno all’attenuarsi dell’ormai famoso indice R con T, tenendo presente che la preoccupazione maggiore, oggi, non è più per rischi corsi dai cittadini/pazienti, totalmente tutelati, ma per gli operatori sanitari e i loro collaboratori.

Importante la totale e dedita collaborazione dei cittadini, ai quali si chiede ancora attenzione alla gestione dei dispositivi di protezione e alla collaborazione con i propri dentisti di fiducia partendo dal triage telefonico (smistamento), estendendosi, poi, a quello in studio ed alle procedure che all’interno degli studi verranno richieste per uniformarsi alle indicazioni operative nazionali concertate.

Rendiamoci tutti solidali nel comune obbiettivo di ritornare al più presto ed al meglio alla vita di quello che oggi definiamo “un tempo” e che era solo tre mesi fa.