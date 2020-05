Regione Lombardia, premi per i medici e infermieri. Ecco i termini

(red.) Nei giorni precedenti a giovedì 28 maggio dalla Regione Lombardia avevano fatto sapere che nel prossimo mese di giugno nelle buste paga dei medici, infermieri e operatori sanitari operanti nelle strutture ospedaliere lombarde sarebbero arrivati dei premi per i sacrifici nel lavoro condotto nel salvare i pazienti affetti dal Covid-19. Ieri, mercoledì 27, il governatore lombardo Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera hanno annunciato i termini dell’accordo raggiunto con le sigle sindacali.

I medici riceveranno un bonus fino a 1.730 euro e gli infermieri e operatori fino a 1.250 euro. Il presidente Fontana ha rimarcato che le somme vengono distribuite in base al livello di servizio di chi ha operato negli ospedali e soprattutto nei reparti di terapia intensiva, sub-intensiva, malattie infettive e assistenza respiratoria. Su questo fronte il Pirellone ha messo 223 milioni di euro, di cui 123 (41 dal Governo e 82 dalla Regione) come premi una-tantum e altri 100 milioni dalla Regione come risorse aggiuntive.