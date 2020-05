Covid, altro che influenza. Rischi gravi sulla respirazione

(red.) In questo periodo di parte finale dell’emergenza connessa al coronavirus, i medici ed esperti stanno lavorando anche sull’evoluzione e sulle conseguenze che il Covid potrebbe provocare nei pazienti guariti nel corso del tempo. Nel frattempo, non solo i tamponi o, anche se in maniera non troppo affidabile, i test sierologici possono accertare che un soggetto ha contratto il virus. Ma persino dalle radiografie. Per esempio, nei giorni precedenti a giovedì 28 maggio l’azienda socio sanitaria della Franciacorta ha effettuato una serie di radiografie su diversi ospiti delle case di riposo del territorio e colpiti dal Covid.

I risultati fanno emergere la presenza di fibrosi polmonari che portano i polmoni ad essere più rigidi. Tanto che dalla struttura sanitaria invitano tutti quelli che sono guariti dal virus stando a casa di recarsi per sottoporsi a una visita. E un occhio di riguardo lo avranno i pazienti che sono rimasti in terapia intensiva. Ma in questo scenario c’è anche di più che porta a maggiore attenzione. La Società Italiana di Pneumologia ha evidenziato come i pazienti guariti potrebbero però incorrere in gravi problemi di respirazione. Tanto che in un paziente su tre sono stati notati casi di fibrosi polmonare. Con rischi sulla respirazione anche svolgendo attività aerobiche minime.

Senza dimenticare, però, che in casi di altre patologie cardiovascolari i pazienti già sofferenti hanno avuto problemi maggiori. Da quanto emerge, quindi, c’è la necessità di potenziare i reparti di pneumologia e di riabilitazione dei malati usciti dal dramma del Covid. Nel frattempo, stanno proseguendo le telefonate della Croce Rossa per invitare i cittadini a sottoporsi gratuitamente ai test sierologici per capire se abbiano sviluppato gli anticorpi. E anche nel bresciano emerge come molti si siano rifiutati, tanto che solo uno su tre avrebbe risposto in modo positivo. E la scarsa adesione sarebbe dovuta anche al fatto che, in caso di esito positivo, si dovrebbe restare isolati nell’attesa di essere sottoposti al tampone conseguente.