Coronavirus, si dimette l’ultimo ospite del Centro Pastorale Paolo VI

(red.) Un altro segno che per fortuna la situazione nel bresciano, dal punto di vista dell’emergenza sanitaria da coronavirus, sta decisamente migliorando arriva dal Centro Pastorale Paolo VI di via Gezio Calini, in città. Nella giornata di domani, mercoledì 27 maggio, infatti, sperando che anche l’ultimo tampone sia negativo, l’ultimo ospite che era stato ricoverato lascerà la struttura.

L’edificio della Diocesi di Brescia era stato aperto lo scorso 13 marzo su disposizione del vescovo Pierantonio Tremolada per consentire alle persone clinicamente guarite, ma senza la possibilità di un luogo dove trascorrere la quarantena, di passare le giornate nel centro pastorale.

All’interno ci sono stati 85 ospiti e di cui 43 in contemporanea. Ora la sfida è stata vinta anche grazie a una rete che ha visto l’azienda sanitaria degli Spedali Civili e la Poliambulanza nella collaborazione. All’interno hanno operato le infermiere volontarie della Croce Rossa e il centro pastorale chiuderà, dopo l’ultima dimissione, il prossimo 2 giugno. Tra l’altro, proprio su disposizione del vescovo, la Diocesi di Brescia non ha incassato alcun rimborso per l’ospitalità.