Coronavirus, il 26 maggio 11 contagi nel Bresciano

(red.) Provincia di Brescia sempre in prima linea contro il coronavirus. Nella giornata di oggi, martedì 26 maggio, i contagi nella nostra provincia sono stati 11 (anche se i dati sono ancora in corso di aggiornamento), come si legge nel report Ats Brescia (aggiornato al 26-05-2020 ore 18,30), che portano i casi totali a 12.686. I malati di oggi provengono per 8 dalla popolazione generale, 3 sono ospiti di Rsa o Rsd, e 0 operatori di Rsa o Rsd. I decessi sono stati 0 (2.474 totali).