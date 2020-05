Coronavirus, all’ospedale Civile isolata una variante meno potente

(red.) E’ uno studio scientifico che sarà pubblicato nei giorni successivi a martedì 26 maggio quello derivante da una ricerca svolta dal gruppo di Arnaldo Caruso, il docente ordinario di Microbiologia all’Università degli Studi di Brescia e presidente della Società italiana di Virologia. Il professore, affrontando gli sviluppi di come il coronavirus si stia presentando in questo momento, sottolinea come l’isolamento sociale per due mesi, la minore potenza e l’arrivo del caldo stiano indebolendo il Covid-19.

Ma c’è il timore che, come tutti i virus respiratori, possa tornare in autunno, anche se si spera in una modalità più lieve. Nel frattempo da Brescia, attraverso il laboratorio del professore, fanno sapere, come dà notizia il Giornale di Brescia, di aver isolato una parte meno potente dello stesso virus. Con la differenza che, se i ceppi virali isolati nel periodo massimo di emergenza riuscivano a distruggere le cellule nel mirino nell’arco di due o tre giorni, la versione meno potente ha bisogno del doppio del tempo.

Questo esito della ricerca sarà pubblicato su una rivista scientifica e nel frattempo lo stesso Caruso sottolinea come, dallo scorso 4 maggio e nonostante non tutti rispettino le misure sul distanziamento sociale o l’uso della mascherina, non si siano verificati casi di ricoveri drammatici. Nelle settimane precedenti alla fine di maggio sono stati isolati ceppi meno potenti del virus, ma il professore Caruso invita comunque a restare prudenti perché il ceppo continua a girare, seppur in versione meno potente, ma che potrebbe riacquistare forza alla prossima eventuale ondata.