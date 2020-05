Test sierologici, indagine su 150 mila. Nel bresciano boom di asintomatici

(red.) Dal Ministero della Salute e dagli esperti tra virologi, infettivologi e immunologi dicono da tempo che durante questa seconda parte della fase 2 è fondamentale capire la quota degli asintomatici. Cioé quanti potrebbero aver contratto il coronavirus (e aver sviluppato gli anticorpi) ma non manifestare alcun sintomo. E di conseguenza, nonostante la carica virale in questi soggetti sia molto ridotta, potrebbero comunque continuare a infettare altre persone durante la vita quotidiana di tutti i giorni. Per questo motivo da oggi, lunedì 25 maggio, partirà l’indagine sierologica a livello nazionale con 150 mila test sierologici da effettuare sui soggetti a campione. L’indagine arriva proprio dal Ministero della Salute e dall’Istat, mentre sarà la Croce Rossa Italiana a contattare i diretti interessati.

In ogni caso questi test sierologici sono su base volontaria e gratuiti. La Lombardia, la più colpita, sarà la regione più interessata con 20 mila soggetti che saranno sottoposti. Saranno i volontari della Croce Rossa a contattare gli interessati e suggerendo loro anche i laboratori e fissando un appuntamento per prelevare il sangue. Ma nel caso dei soggetti più deboli, può essere svolto anche a domicilio. Dopo il test, sarà la propria regione di riferimento a comunicare il risultato e, in caso di positività allo sviluppo degli anticorpi, le persone interessate saranno sottoposte all’isolamento domiciliare in attesa del tampone per verificare se siano contagiose.

Proprio sul fronte degli asintomatici, nel bresciano secondo alcuni esperti sono tra le cinque e le dieci volte superiori rispetto a quelli che hanno presentato i sintomi dopo aver contratto il Covid. A fronte degli oltre 14 mila contagiati totali (sono 2.500, invece, gli attualmente positivi), i bresciani senza sintomi potrebbero essere fino a 25 mila. E qualche esperto indica in quasi 200 mila i contagiati totali in tutto il bresciano dall’inizio dell’emergenza. Nel frattempo, sul fronte dei numeri della pandemia in corso, nella giornata di oggi, lunedì 25 maggio, si attende di capire cosa sia successo in Lombardia dove nelle precedenti 24 ore non si hanno avute notizie di deceduti. Tanto che dal Pirellone sottolineano di non aver avuto elementi dagli ospedali e dalle anagrafi comunali.