Test sierologici su pazienti e medici, 6 su 10 sono positivi

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 23 maggio sono arrivati altri risultati sul fronte dei test sierologici gratuiti condotti sui malati che sono stati posti in quarantena fiduciaria, ma anche sui medici e operatori sanitari. Per quanto riguarda i pazienti sottoposti all’indagine epidemiologica di sieroprevalenza come disposto dall’Ats di Brescia, su 3.390 analisi oltre il 60% è risultato positivo allo sviluppo degli anticorpi.

E tra questi uno su cinque, sottoposto al successivo tampone, è risultato positivo al contagio da coronavirus. Percentuale, invece, ampiamente ridotta tra gli operatori sanitari con 470 controllati e di cui 66 risultati positivi nell’aver sviluppato gli anticorpi. Ma solo due di questi sono poi risultati positivi anche al tampone e quindi posti in quarantena.