Coronavirus, alle famiglie di Brescia in arrivo altre 200 mila mascherine

(red.) Nelle ore successive a venerdì 22 maggio per le 100 mila famiglie residenti nel territorio comunale di Brescia arriverà una nuova infornata di dispositivi di protezione individuale. Lo ha annunciato ieri, giovedì 21, in commissione Ecologia a palazzo Loggia l’assessore alla Protezione Civile Valter Muchetti. Da domani quindi, sabato 23 maggio, inizierà la distribuzione di altre 200 mila mascherine chirurgiche e pari a due per ogni famiglia.

Lo stesso assessore ha spiegato che questi dispositivi sono giunti a Brescia e per essere distribuiti attraverso lo Stato, la Regione Lombardia, aziende private e anche tramite il fondo AiutiAMOBrescia. Ad occuparsi della consegna sul territorio saranno i consigli di quartiere e le associazioni tramite il Centro operativo comunale della Protezione Civile.

L’assessore, sempre durante la riunione in commissione, ha anche sottolineato che il Comune ha già fatto consegnare 150 mila mascherine sul territorio e, oltre alle 200 mila a partire da domani, dalla Regione Lombardia ne arriveranno altre 130 mila.