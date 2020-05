Coronavirus, in Lombardia 316 contagi e 65 morti

(red.) Anche mercoledì 20 maggio non si ferma, in Lombardia, la lotta contro il coronavirus. Nella giornata di oggi i casi positivi sono: 86.091 (+316). I decessi sono arrivati a 15.727 (+65). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 226 (-5), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 4.119 (-162). I tamponi effettuati sono 622.565 (+14.702).

In provincia, a Bergamo, i malati sono 12.681 (+48); a Brescia 14.326 (+77); a Milano 22.455 (+83) di cui 9.490 (+38) a Milano città.