Coronavirus, da giugno tamponi per tutti gli accessi al Civile

(red.) A partire dalla fine di giugno quanti si presenteranno al pronto soccorso per le emergenze e alle visite programmate all’ospedale Civile di Brescia saranno sottoposti ai tamponi. L’annuncio, di cui dà notizia Bresciaoggi, arriva proprio dal massimo ospedale cittadino sottolineando un cambio di strategia e per evitare che positivi al Covid e negativi si ritrovino negli stessi spazi e con il rischio di contagi. Dal laboratorio di Microbiologia e Virologia fanno sapere di aver acquistato il materiale grazie a una donazione di 250 mila euro e che giungerà nel corso del mese di giugno.

I tamponi saranno sottoposti in anticipo a chi deve effettuare interventi o visite già programmate e per gli altri, chi si reca in emergenza, sarà disponibile l’esito nell’arco di poche ore e nel frattempo verrà trattato come positivo. Altre novità sul fronte dei tamponi arrivano dall’ospedale di Gardone Valtrompia dove da oggi, giovedì 21 maggio, saranno effettuati i test diagnostici per capire se i soggetti che hanno già contratto il virus siano ancora positivi o meno.

All’esterno è stato allestito un gazebo e sarà l’Ats a contattare le persone chiamate a sottoporsi ai tamponi. In particolare, si parlerà di soggetti della Valtrompia e della Valsabbia che potranno accedere dal lunedì al venerdì (forse anche il sabato) dalle 7,30 alle 13. A Brescia città, invece, da lunedì 25 maggio i tamponi si potranno effettuare alla Fiera e non in via Balestrieri.