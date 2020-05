Coronavirus, in Lombardia nuova guerra tra test e tamponi

(red.) Da ieri, lunedì 18 maggio, è ripartita una nuova fase post-emergenza con la riapertura di altri negozi e attività commerciali all’insegna di una nuova normalità. Ma in regione Lombardia continua a restare il dibattito intorno al tema dei tamponi e dei test sierologici. E uno di questi elementi deriva dal fatto che il governatore Attilio Fontana si è detto scettico sui test anticorpali, nonostante lo stesso Pirellone li abbia autorizzati fuori dal Servizio sanitario regionale. I test sierologici, ai quali qualsiasi cittadino può fare affidamento per capire se abbia sviluppato gli anticorpi al coronavirus, possono dare un esito positivo.

E in quel caso sarebbe necessario sottoporsi al tampone. Ma il problema sono i costi e anche la difficoltà di reperire questi test diagnostici. Il governatore Fontana rimarca la scarsità di reagenti, ma intanto nel bresciano solo la Poliambulanza può garantire i test sierologici seguiti dai tamponi. Un altro dubbio, accertato il fatto che i costi dei test sono a carico dei cittadini, riguarda il fatto che per i conseguenti tamponi non si hanno certezze e nonostante dalla Lombardia parlino di rimborsi solo a chi risulta positivo. Nel frattempo, di fronte a questa situazione, si amplia l’arco delle aziende che mettono a disposizioni i test e proprio i tamponi.

Si tratta di Lifebrain che ha laboratori a Brescia, Flero, Castelcovati, San Zeno, Nuvolento, Montirone, Serle, San Paolo, Poncarale, Nuvolera, Castegnato, Capriano, Calcinato, Castenedolo, Rezzato e Torbole Casaglia. Qui i risultati dei test anticorpali si potranno conoscere nell’arco di due giorni e, in caso di positività, sottoporsi ai tamponi su disposizione del medico. E sempre sul fronte delle tecnologie, sembra che si sia sbloccata la vicenda del laboratorio di diagnostica attrezzato con 5 mila kit per i tamponi e regalato dalla Shenzhen Huada. Distribuito su 1.500 metri quadrati e del valore di 600 mila euro, non sarà posizionato al laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Civile di Brescia come si pensava all’inizio, ma al presidio di Montichiari.