Post-coronavirus, nel bresciano si monitorano 3 mila addetti di sei aziende

(red.) Sei aziende bresciane sono coinvolte nella sperimentazione sanitaria recentemente avviata per il monitoraggio epidemiologico, con un totale di 3 mila dipendenti: si tratta di Feralpi, Streparava, Beretta, Brawo, Salumificio Volpi e Università degli Studi di Brescia. Le aziende sono state individuate secondo un criterio di presenza territoriale nella provincia di Brescia e con attenzione anche alla diversificazione settoriale. L’iniziativa – coordinata dall’Università degli Studi di Brescia e dalla Asst Spedali Civili – è stata avviata lo scorso 4 maggio, durerà sei mesi e rientra nell’ambito del progetto SCED-COV che prevede l’elaborazione e l’applicazione di un protocollo di sorveglianza clinico-epidemiologica e diagnostica per la ripresa dell’attività lavorativa in sicurezza nel corso della pandemia.

L’obiettivo è quello di aumentare il livello di sicurezza all’interno delle fabbriche e delle aziende, grazie all’utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati, tra cui un’app che consente di mantenere un contatto diretto con il medico competente e fare in modo che le diagnosi siano più precoci e i focolai più circoscritti. L’efficacia delle misure adottate in emergenza dall’Italia per il contenimento della pandemia dimostra l’importanza dei comportamenti individuali responsabili. Il monitoraggio clinico è basato sulla collaborazione dei lavoratori nell’aggiornamento quotidiano dei dati da inserire in un’app. Tali informazioni sono di carattere esclusivamente sanitario su sintomi e contatti a rischio, sono accessibili solo a personale sanitario e non entrano nel merito di altri ambiti della sfera privata.

Si tratta di un impegno fondamentale per riuscire, con la collaborazione di tutti i dipendenti, a limitare gli effetti del Coronavirus, in azienda e non solo. Le attività di sorveglianza clinico-epidemiologica e diagnostica partono con il tracing, il monitoraggio clinico-epidemiologico quotidiano, tramite apposita app, a partire da software già in uso e validato dalla UOC Ospedaliera di Medicina del Lavoro diretta dal prof. De Palma dell’Università di Brescia. Questa permetterà di raccogliere dai lavoratori informazioni sulla presenza o meno di sintomi specifici dell’infezione Covid-19, anche grazie alla misura e registrazione quotidiana in azienda della temperatura corporea. L’attività è mirata all’identificazione in fase precoce di casi sospetti paucisintomatici o sintomatici.

Potrà anche effettuare il contact tracing, ossia l’individuazione precoce degli stretti contatti di casi sospetti, probabili o confermati, per spezzare quanto più precocemente possibile la catena del contagio intra-aziendale. Spazio anche a un testing longitudinale, monitoraggio diagnostico a due tempi per la diagnosi di infezione in atto, clinicamente apparente o meno, tramite ricerca dell’RNA virale Sars-Cov-2 su tampone e valutazione dello stato di immunizzazione tramite test sierologici per la ricerca e titolazione di anticorpi specifici per il virus. Infine, un testing mirato nei casi sospetti o negli stretti contatti, evidenziati dal monitoraggio clinico-epidemiologico per la diagnosi di malattia e per la verifica di assenza di contagiosità.