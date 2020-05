Test sierologici a pagamento, si parte: ecco le strutture disponibili

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, è stata la Poliambulanza di Brescia a fare da apripista per sottoporre i test sierologici a chi li aveva prenotati. E da oggi, venerdì 15, partiranno anche le altre strutture dove sostenere gli esami a pagamento e con i quali capire se si sono sviluppati gli anticorpi al coronavirus e con tutte le conseguenze del caso. Dall’Ats di Brescia fanno sapere di contattare direttamente le strutture dove eseguire i test per le prenotazioni e puntando su laboratori privati accreditati specializzati in microbiologia e virologia.

In provincia di Brescia si può contattare l’Asst Spedali Civili, quella del Garda, della Franciacorta, gli Istituti ospedalieri bresciani del San Donato e proprio la Fondazione Poliambulanza. Ma ci sono anche altri disponibili come il Synlab, la Fondazione Richiedei e il Novolabs. Nel frattempo all’ospedale di via Bissolati sarà allestita una postazione per permettere il tampone drive-in accedendo al pronto soccorso e uscendo su via Bissolati.

Altre strutture che si renderanno disponibili ai test sierologici saranno la casa di riposo Casa di Dio di via Vittorio Emanuele II, il Poliambulatorio Sant’Angela a San Polo e il Poliambulatorio Ipeca a Castiglione delle Stiviere. I costi? 35 euro e 5 euro per il prelievi per identificare gli anticorpi IgG e 67,50 eur0 per gli anticorpi IgM.