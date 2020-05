Poliambulanza, pazienti post-Covid monitorati con una maglietta

(red.) L’alta tecnologia al servizio della salute. La Poliambulanza di Brescia ha assistito il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Cattolica bresciana con gli atenei di Modena e Reggio Emilia per il progetto Data4Life. Si tratta di un programma con il quale i soggetti più fragili e dopo aver trascorso un periodo di ricovero in ospedale potranno essere costantemente monitorati. E agli stessi pazienti sarà sufficiente indossare una maglietta particolare per essere controllati in tutte le loro funzioni vitali.

Si tratta di una start-up sviluppata da Life Italia e grazie a un contributo di 4 milioni di euro della Regione Lombardia nell’ambito dei fondi POR FESR 2014-2020. Al progetto ha collaborato anche la bresciana Ibs Consulting e per un software che sarà in grado di valutare lo stato di salute futuro del paziente e suggerire trattamenti personalizzati. Queste magliette dedicate verranno date ai contagiati dal coronavirus che sono stati ricoverati in via Bissolati e incrociando tutti i dati sanitari possibili.