Coronavirus “salva” un paziente su quattro: malati di altre patologie

(red.) Anche questa, dal punto di vista sanitario, è una conseguenza legata al periodo più drammatico, quello tra marzo e aprile, connesso al coronavirus. Nel corso di questi due mesi, infatti, come dà notizia il Giornale di Brescia, un paziente su quattro che si è presentato ai pronto soccorso degli ospedali bresciani verificando se avesse contratto il Covid-19 ha verificato di essere negativo. Ma di avere altre patologie di cui non sapeva. Si tratta di soggetti che lamentavano difficoltà respiratorie e per questo motivo si erano rivolte alle strutture in un momento molto drammatico per l’intera provincia.

E di fronte al fatto che i tamponi avevano dato esito negativo, al contrario le Tac avevano rivelato delle malattie. E’ una sorta di diagnosi anticipata precoce nonostante non ci fossero i sintomi di quelle particolari patologie come dice Francesco Donato, docente di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica all’Università degli Studi di Brescia interpellato dal quotidiano bresciano.

Il fatto di accusare dei sintomi in un periodo in cui circolava con maggiore forza il coronavirus ha spinto molti pazienti a recarsi in ospedale e infatti il 25% ha rilevato di avere in realtà altre patologie. Uno studio ha dimostrato che nei malati cardiopatici il rischio di infarto connesso al Covid-19 è più alto, ma la maggior parte degli attacchi cardiaci non sarebbero collegati al virus.