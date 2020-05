Via ai test sierologici, tante richieste nel bresciano ma costi sono alti

(red.) Da oggi, giovedì 14 maggio, in tutto il territorio regionale lombardo possono partire i test sierologici privati a pagamento da effettuare lungo un percorso parallelo rispetto a quello delle Ats. Tanto che in provincia di Brescia molti cittadini hanno atteso la delibera del Pirellone per poter prenotare il prelievo di sangue. Il kit, infatti, consente di capire se si hanno sviluppato gli anticorpi e, in caso positivo, essere sottoposti al tampone per verificare se si sia ancora malati di coronavirus oppure si sia guariti. Ma un grosso dilemma che potrebbe spingere privati cittadini e aziende (nei confronti dei propri dipendenti) a valutare l’opzione riguarda i costi dei test sierologici, considerando che sono privati.

Tanto che in alcune strutture si parla anche fino a 150 euro. In ogni caso molti bresciani si sono già attivati per prenotare il test nei laboratori autorizzati dalla Regione e anche in quelli pubblici. Senza dimenticare che da lunedì 18 maggio partiranno anche i test a campione su base nazionale per 150 mila persone e avere una mappa epidemiologica. Il test, anche quello privato, resta su base volontaria e al momento le prenotazioni hanno raggiunto i centri della Poliambulanza di Brescia, mentre da domani, venerdì 15, anche il laboratorio Synlab si è messo a disposizione con accesso libero.

Ma come detto, a pesare sono i costi. Infatti, se un soggetto – un cittadino o un dipendente – dovesse risultare di aver sviluppato gli anticorpi, dovrà essere messo in isolamento fino a quando potrà essere sottoposto a un tampone da circa 60 euro. E in seguito alla quarantena obbligatoria, dovrà essere sottoposto al doppio tampone (che potrebbe pagare sempre il cittadino o l’azienda titolare del dipendente) che sia negativo per la guarigione. Oltre alle strutture già identificate, nel frattempo, nel bresciano anche il gruppo San Donato con il Città di Brescia, la Clinica Sant’Anna e la San Rocco di Ome stanno valutando di far eseguire i test. Tuttavia, questa pratica privata e a pagamento ha sollevato le obiezioni dei sindacati che parlano di costi troppo alti e senza una regia.