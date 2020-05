Test sierologici, dal Pirellone anche a pagamento nei laboratori privati

(red.) Il tracciamento dei casi di contagio viene considerata una pratica fondamentale nel corso di questa fase 2 per evitare la diffusione del contagio e quindi smorzare sul nascere eventuali nuovi focolai. Considerando che i tamponi – l’unico test che conferma o nega la positività al coronavirus – non sono disponibili per tutta la popolazione, un risultato attendibile può però arrivare dai test sierologici. Che non attestano individui positivi, ma se questi hanno sviluppato anticorpi. A livello lombardo si è già iniziato con una prima massiccia dose di questi test e che hanno riguardato cittadini in quarantena fiduciaria, medici e operatori socio sanitari. Ma ora c’è attesa anche per quelli a pagamento da effettuare nei laboratori privati.

Una soluzione richiesta soprattutto dalle aziende alle prese con dipendenti chiamati al ritorno al lavoro e quindi per tempi di attesa che non possono essere troppo lunghi, come quelli dei tamponi. Nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, dalla Regione Lombardia è atteso il via libera e con la possibilità di partire già domani, mercoledì 13, con i primi test sierologici. Riguardano sia quelli con il prelievo di sangue, ma anche quelli rapidi e certificati da far analizzare ai laboratori privati di microbiologia e virologia o accreditati con la Regione. Lo stesso Pirellone ha anche annunciato che i test non potranno costare più di 60-70 euro. Il meccanismo prevede che l’azienda interessata a svolgere i test sierologici attivi l’Ats per informarla del laboratorio di analisi scelto e anche dei dipendenti inquadrati per il controllo, oltre al medico aziendale.

L’impresa, a proprio carico, potrà quindi sottoporre gli addetti ai test. E se viene individuato chi ha sviluppato anticorpi, l’Ats dovrà essere di nuovo contattata per svolgere il tampone, sempre a carico dell’azienda. Quindi, si dovrà restare in isolamento in attesa del risultato e, se positivi, saranno attuate le consuete procedure. Chi, invece, non ha sviluppato gli anticorpi e quindi è negativo al coronavirus potrà tornare al lavoro. E oltre agli addetti delle aziende, anche i privati potrebbero accedere al trattamento.

Nel frattempo, sempre a proposito dei test sierologici, da lunedì 18 maggio partiranno anche i 150 mila disposti a livello nazionale dall’Istat con il Ministero della Salute. Per due settimane, fino al 31 maggio, i cittadini scelti casualmente (20 mila solo in Lombardia) da parte delle autorità sanitarie potranno decidere se sottoporsi al test. Infine, per quanto riguarda i tamponi effettuati sui dipendenti del Comune di Brescia, su 800 controllati (rispetto ai 1.600 totali) sono stati trovati 17 positivi. Ora si valuterà anche la possibilità di estendere il test agli addetti delle partecipate e agli educatori delle scuole dell’infanzia comunali.