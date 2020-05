Lombardia lancia una Banca del plasma. Coinvolta anche Brescia

(red.) Dal punto stampa di ieri, lunedì 11 maggio, per presentare in Regione Lombardia il consueto bollettino quotidiano sull’emergenza da coronavirus, è stato annunciato dall’assessore al Welfare Giulio Gallera e dal governatore Attilio Fontana anche l’ampliamento a tutti gli ospedali lombardi della pratica del plasma iperimmune per guarire i pazienti affetti dal Covid-19. In pratica, come ormai da giorni si sta parlando, la possibilità di usare gli anticorpi sviluppati dai guariti per intervenire sui malati. Si tratta della sperimentazione del “San Matteo” di Pavia e che, d’intesa con il Ministero della Salute, ha coinvolto anche il Carlo Poma di Mantova. Dalla presentazione dei risultati avvenuta ieri, è emerso che il tasso di mortalità è più che dimezzato nei soggetti sottoposti al plasma.

E per questo motivo la Lombardia si vuole dotare di una “Banca del plasma immune” con la quale raccogliere gli anticorpi sviluppati dai pazienti guariti e residenti soprattutto nelle province più colpite. Infatti, lo stesso protocollo sviluppato dal “San Matteo” di Pavia e attuato dal 17 marzo all’8 maggio scorso coinvolgerà anche le altre strutture lombarde, a partire dall’ospedale Civile di Brescia dove dalla dirigenza si dicono pronti ad adottarlo. I risultati scientifici emersi da questa sperimentazione saranno illustrati giovedì 14 maggio a una rivista specializzata e che potrebbe pubblicarli. Dal punto stampa di ieri, lunedì 11, è emerso che il tasso di mortalità tra i soggetti in terapia intensiva era tra il 13 e il 20%, ma usando il plasma il tasso si è ampiamente ridotto al 6%. In pratica, se il decesso colpiva un paziente su 6, dopo il trattamento avveniva per un paziente su 16.

Ma non solo è stato ridotto il tasso di mortalità, perché sono emersi anche miglioramenti nella respirazione e infiammazione. A questo punto l’obiettivo, come detto, è realizzare una “banca del plasma” e per questo motivo si punterà sui donatori ad ampio raggio e guariti al virus, come gli oltre 7 mila presenti nel bresciano. L’Ats contatterà proprio i pazienti guariti, ma anche gli operatori sanitari che hanno sviluppato gli anticorpi e i donatori Avis per capire se abbiano sviluppato lo stesso materiale ematico. La volontà, come annunciato dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, è quella di partire dai territori più colpiti dalla pandemia, quindi dalle province di Brescia e Bergamo.

Nel frattempo l’Avis regionale e il Pirellone stanno sviluppando un protocollo rivolto ai donatori di Avis per sottoporli al test sierologico. E gli stessi donatori, al momento di sottoporsi al prelievo del sangue, potranno indicare l’autorizzazione a donare il plasma. In provincia di Brescia sono 34 mila i potenziali donatori che potranno prenotarsi e con la possibilità di avviare i test dalla fine di maggio o dai primi di giugno. Se avessero sviluppato gli anticorpi, saranno poi sottoposti ai tamponi per capire se siano ancora positivi al coronavirus.