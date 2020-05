Coronavirus, in Lombardia 614 contagi su 20.602 tamponi

(red.) Anche martedì 12 maggio non si ferma, in Lombardia, la lotta contro il coronavirus. Nella giornata di oggi i casi positivi sono: 82.904(+614, a cui si devono aggiungere altri 419 contagi risalenti al 5 maggio). I decessi sono arrivati a 15.116 (+62). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 322 (-19), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 5.222 (-175). I tamponi effettuati sono 513.244 (+20.602).

In provincia, a Bergamo, i malati sono 12.294 (+113, +370 contagi del 5 maggio); a Brescia 13.748 (+128); a Milano 21.626 (+136).