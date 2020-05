Coronavirus, medici e pediatri possono prescrivere tamponi agli assistiti

(red.) Gli esperti immunologi lo dicono da tempo: c’è la necessità di sottoporre al tampone o al test sierologico quanti sono rimasti a casa durante il lockdown e che ora possono uscire durante questa fase 2. Ma con il rischio, se avessero contratto il Covid-19 senza saperlo, di contagiare altri. Per questo motivo si è sempre resa necessaria una sorta di mappa del contagio per intervenire subito ed evitare nuovi focolai. In questa direzione arriva un altro protocollo che verrà adottato nel territorio regionale lombardo a partire da oggi, lunedì 11 maggio.

In pratica, i medici di famiglia e pediatri potranno anche prescrivere tamponi ai propri assistiti che dovessero presentare sintomi tipici da coronavirus. Una soluzione fondamentale che consente di scoprire il prima possibile se un paziente sia stato contagiato e quindi metterlo in quarantena e risalire ai contatti più stretti per limitare il contagio. Una novità che soddisfa la Federazione italiana dei medici di medicina generale in Lombardia per valutare in modo immediato ogni decisione da prendere in caso di assistiti positivi al virus e se dovessero essere portati in ospedale.

Questa soluzione dello prescrivere i tamponi coinvolgerà anche i pediatri che da tempo chiedevano questa pratica e nonostante, generalmente, gli effetti nei più piccoli siano ridotti. Quei pazienti che avessero bisogno, su indicazione del loro medico, di sottoporsi al tampone diagnostico potranno farlo in ospedale o, se non autonomi, a domicilio da parte delle unità Usca.