Fase 2, ecco come in Lombardia si potrà tornare in ospedale

(red.) Nel contesto della regione Lombardia saranno definite delle regole nel momento in cui i pazienti dovranno presentarsi in ospedale nell’accesso ai pronto soccorso, per i ricoveri o anche solo per farsi visitare negli ambulatori. Un ritorno alla normalità, quindi, che dovrà però essere regolamentato alla luce del fatto che in questi mesi si dovrà ancora convivere con il coronavirus. Per questo motivo il Pirellone ha stilato una serie di misure che gli ospedali pubblici e privati accreditati dovranno far rispettare. A partire già dall’accesso, favorendo il distanziamento sociale e misurando la temperatura di ogni soggetto all’ingresso.

Se chi si presenta avrà almeno 37,5 gradi gli sarà proposto di essere sottoposto a un tampone per verificare se abbia contratto il Covid. Per il resto, a chiunque entrerà in un ospedale lombardo potranno essere distribuite mascherine chirurgiche e guanti a chi ne è sprovvisto, oltre al gel per le mani. In questa prima fase di ritorno alla normalità le visite ai pazienti in ospedale resteranno ancora sospese, tranne in qualche caso particolare sul quale deciderà la direzione. E gli unici pazienti che potranno essere accompagnati in ospedale sono minori, disabili e soggetti fragili non autosufficienti.

Obbligo di mascherine e guanti anche all’ingresso dei pronto soccorso e dove saranno allestiti due percorsi divisi tra pazienti malati con sintomi riconducibili al virus e non. Per quanto riguarda le visite negli ambulatori, si preferirà la telemedicina, ma l’orario dovrà essere ampliato per evitare assembramenti tra pazienti. Così come si prevedono orari più ampi per gli accessi ai punti prelievo in ospedale e in altri luoghi, puntando anche sulla prenotazione. Infine, per i soggetti da ricoverare, saranno sottoposti al tampone. E a quelli positivi e con patologie non gravi sarà chiesto di rinviare il ricovero a un altro momento, dopo essere guariti dal virus.