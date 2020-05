111 case di riposo sanificate tra Brescia e Bergamo, russi tornano a casa

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, il contingente di militari russi che si è mosso tra le province di Bergamo e Brescia per occuparsi della sanificazione delle case di riposo ha raggiunto, nel bresciano, la Rsa Le Rondini di Lumezzane. Quello di ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro dei russi in Italia dopo l’arrivo nelle scorse settimane all’aeroporto di Pratica di Mare e oggi, venerdì 8 maggio, ritorneranno in patria.

Tra le province di Brescia e Bergamo hanno sanificato 111 residenze per anziani che durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria hanno dato luce, in alcuni casi, a vere e proprio ecatombi. Dal punto di vista logistico i militari russi sono stati accompagnati dall’Esercito italiano per raggiungere le varie sedi da bonificare tra stanze, arredi e anche i giardini esterni.

Il loro arrivo in Italia aveva fatto comprendere come la situazione, soprattutto nelle aree più colpite, fosse drammatica. E ora il loro ritorno in Russia viene visto come un altro elemento dell’inizio di una nuova normalità.