Plasma dei guariti sui malati Covid, medici restano prudenti

(red.) In questi primi giorni di fase 2 e con la possibilità di valutare meglio, senza dover affrontare l’emergenza sui pazienti, quali trattamenti siano i migliori per curare i malati affetti dal Covid, si parla molto del plasma dei guariti. Cioé usare sui pazienti malati il componente del sangue di quelli che hanno sviluppato gli anticorpi, la cosiddetta immunoterapia. E’ un trattamento messo in campo dall’ospedale “Carlo Poma” di Mantova e d’intesa con il San Matteo di Pavia e ha anche dato dei risultati.

Ma i medici e scienziati predicano la calma e invitano a prestare attenzione, perché si tratta solo di una cura sperimentale. Non ci sono evidenze scientifiche tali per dire che il plasma sia una cura importante e in più non potrebbe essere utilizzato su migliaia di pazienti malati. Su questo fronte anche dall’ospedale Civile di Brescia, come riporta Bresciaoggi, il direttore sanitario Camillo Rossi ha sottolineato l’effetto del plasma sui pazienti colpiti da grave insufficienza respiratoria all’ospedale di Mantova e al Policlinico San Matteo di Pavia.

Ma sottolinea anche il fatto di utilizzare anticorpi presenti nei soggetti guariti e quindi non darebbe l’immunità che potrebbe arrivare solo dallo sviluppare in sé stessi questi anticorpi. Ora si attende proprio dal “Poma” e dal San Matteo di Pavia che venga pubblicato lo studio sulla sperimentazione e in seguito anche l’ospedale Civile potrebbe valutare di partecipare alla pratica.