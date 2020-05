Coronavirus, per i dati di Regione quasi raggiunti i 15 mila morti

(red.) Anche giovedì 7 maggio resta alta la guardia contro il coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi i casi positivi sono: 80.089 (+689) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. I decessi sono stati 14.745 (+134). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 480 (0), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 5.848 (-231). I tamponi effettuati sono 455.294 (+15.488).

In provincia, a Bergamo, i malati sono 11.622 (+35); a Brescia 13.391 (+124); a Milano 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città.