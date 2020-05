Test sierologici, in arrivo delibera regionale sui laboratori privati

(red.) Per riuscire a tracciare nel modo più preciso possibile una mappa delle persone contagiate dal coronavirus è necessario un uso sempre più largo dei test sierologici. E’ bene precisare che non danno una diagnosi sui soggetti che hanno contratto il Covid-19, ma possono far comprendere chi ha sviluppato gli anticorpi e quindi può essere in qualche modo protetto. Su questo fronte e sulle nuove indicazioni è atteso un confronto in Consiglio dei Ministri entro venerdì 8 maggio e per questo motivo la prossima settimana dalla Regione Lombardia ci sarà una delibera dedicata.

Il provvedimento consentirà di eseguire i test sierologici a pagamento anche ai laboratori privati accreditati e contemplando una lista di varie realtà ammesse al test. Quindi, prelievi di sangue che risultano essere più affidabili, ma anche test rapidi e in più l’Ats potrebbe concedere di effettuare anche i tamponi dopo le numerose richieste da parte delle aziende nei confronti dei lavoratori che hanno ripreso l’attività.

In ogni caso, i soggetti sottoposti ai test e che dovessero risultare positivi devono contattare il loro medico di famiglia e farsi inserire in una lista d’attesa per poter effettuare il tampone. Dalla stessa delibera che concede una platea maggiore di test sierologici saranno ammessi anche test prodotti da aziende diverse dalla Diasorin. Nel frattempo lunedì 4 maggio sono iniziati i primi 150 mila test gratuiti a livello nazionale tramite l’americana Abbott, mentre in Lombardia erano già stati acquistati 500 mila test da sottoporre ai cittadini.