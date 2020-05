Coronavirus, in Lombardia i pazienti in terapia intensiva meno di 500

(red.) Anche mercoledì 6 maggio resta alta la guardia contro il coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi i casi positivi sono: 79.369 (+634) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 130 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. I decessi sono stati 14.611 (222). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 480 (-29), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 6079 (-122). I tamponi effettuati sono 439.806 (+14.516). I dimessi sono 53.237.

In provincia a Brescia i contagi sono 13.267 (+99), a Bergamo 11.587 (+37) e a Milano 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di cui 8.680 (+91) a Milano città.