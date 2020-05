Allarme dal Civile: manca sangue. Appello Avis per tornare a donare

(red.) Con il lento e parziale ritorno alla normalità negli ospedali bresciani, mantenendo comunque i posti letto per i malati di Covid-19, un allarme riguarda la carenza di sangue per i normali interventi da effettuare. Una situazione preoccupante soprattutto in Lombardia e nel bresciano. Tanto che l’ospedale Civile può garantire solo gli interventi chirurgici urgenti, compresi quelli oncologici e cardiovascolari che non si possono rinviare. Dalla massima struttura cittadina, che è centro di riferimento per la raccolta del sangue a livello provinciale, dicono che tra marzo e aprile sono mancate 2 mila buste di sangue rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni.

E il problema maggiore al momento riguarda soprattutto il fatto che il distanziamento sociale e le misure di sicurezza hanno portato a dimezzare l’afflusso di donatori, dai 60 di norma ai 30 al giorno. Per questo motivo l’Avis provinciale ha deciso di anticipare dal prossimo 11 maggio alle 7 (e fino alle 10) l’apertura del centro di raccolta in piazzetta Avis.

Solo su appuntamento chiamando dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì. E un appello a donare arriva anche dal presidente nazionale dell’Avis, il bresciano Gianpietro Briola, che sottolinea come le donazioni fossero state sospese nel momento in cui i medici negli ospedali si occupavano solo dei pazienti affetti da Covid. Ora, con il lento ritorno alle altre attività, ci si trova di fronte alla carenza del liquido ematico.