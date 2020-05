Coronavirus, contagi stabili in Regione Lombardia

(red.) Anche lunedì 4 maggio, primo giorno della fase 2 e della parziale riapertura, resta alta la guardia contro il coronavirus in Lombardia. Nella giornata di oggi i casi positivi sono: 78.105 (+577). I decessi sono stati 14.294 (+63). Attualmente i cittadini ricoverati in terapia intensiva sono 532 (0), mentre i ricoverati che non si trovano in terapia intensiva sono 6.414 (-195). I tamponi effettuati sono 418.835 (+7.968). I dimessi sono 53.470 (+697).

In provincia a Brescia i contagi sono 13.122 (+94), a Bergamo 11.538 (+85) e a Milano 20.254 (+186).